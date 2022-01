Uma entrevista de emprego é uma oportunidade dentro do mercado para muitos profissionais, independentemente se o profissional busca por uma recolocação profissional, deseja mudar sua área de atuação, ou se gosta de atuar na sua área, porém deseja mudar de emprego.

Entrevista de emprego: pontos que demonstram uma postura resoluta

Entretanto, muitos profissionais com excelente capacidade de trabalho e alto grau de comprometimento, ficam aquém de todo esse potencial do durante a entrevista de emprego, devido a fatores inerentes a uma avaliação, como a elevação da ansiedade, por exemplo.

É importante que o candidato entenda que o profissional de recrutamento e seleção está preparado para lidar com o nervosismo durante o processo seletivo. Porém, quando o candidato se deixa dominar por esse nervosismo, ele fica aquém do seu potencial; o que acaba fazendo com que ele não se mostre positivamente, de modo que não seja devidamente avaliado.

O candidato precisa ter uma postura assertiva e positiva

Você Pode Gostar Também:

Por isso, o candidato precisa ter uma postura assertiva e positiva para que consiga falar sobre a sua carreira de maneira natural, bem como, para que demonstre autoconhecimento profissional.

Sendo assim, fatores pertinentes a sua postura corporal são de grande valia para essa avaliação. Por isso, evite falar alto; evite gesticular excessivamente; treine a sua respiração; não deixe seus braços cruzados. Se for possível, não deixe objetos em seu colo e chegue ao local da entrevista de emprego com antecedência.

A construção da sua narrativa

Além disso, a maneira como você constrói sua narrativa também faz parte desse processo de análise do profissional de recrutamento e seleção. Por isso, fale pausadamente e foque em pontos pertinentes e resolutivos de sua carreira, de modo que você leve situações concretas para a entrevista de emprego, bem como, fale sobre seus pontos de melhoria.

Entretanto, é importante que ao falar sobre seus pontos fracos, você leve uma solução. Por exemplo, você pode falar que se vê como uma pessoa tímida. Porém, reconhece que tem que melhorar a sua comunicação, realizando um curso de teatro.

Demonstre que você é uma pessoa focada

Dessa forma, você estará demonstrando que é uma pessoa resoluta e focada. Por isso, ao evitar falar sobre você, ou ao deixar o nervosismo dominar a sua fala, você corrobora um comportamento autossabotador que pode mudar o direcionamento da sua carreira; fazendo com que você não alcance o sucesso pertinente ao seu grau de potencial e comprometimento.