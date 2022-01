A entrevista de emprego pode ser um fator relevante para a trajetória profissional do candidato. Por isso, também pode ser estressante por ser uma situação de avaliação.

Entrevista de emprego: tenha um comportamento assertivo e objetivo

São vários fatores e particularidades que envolvem uma entrevista de emprego, por isso, muitas pessoas ficam aquém do seu potencial através de um comportamento que não demonstra a sua capacidade e interesse pela vaga.

Postura positiva dentro do processo seletivo

Entretanto, é possível direcionar esse comportamento para que você consiga se mostrar positivamente dentro do processo seletivo. Visto que essa é uma maneira de você apresentar pessoalmente os pontos destacáveis do seu currículo.

Fatores pertinentes ao processo seletivo

Sendo assim, você pode chegar mais cedo ao local da entrevista de emprego para que você consiga trabalhar sua respiração; mantenha contato visual com todos os presentes no local; evite manter os braços cruzados; não gesticule excessivamente, dentre outros fatores pertinentes.

Permita uma avaliação ampla e objetiva sobre o seu perfil

Dessa maneira, você estará tendo uma postura aberta e participativa, o que permitirá uma avaliação ampla e objetiva sobre o seu perfil. Além disso, é importante que você não saia da entrevista de emprego com dúvidas, pois essa avaliação também deve ser feita pelo candidato, de modo que a compatibilidade da vaga seja constatada por todas as partes envolvidas.

A construção da sua narrativa

Além disso, a construção da narrativa também deve ser direcionada para que você consiga levar situações importantes para a entrevista de emprego.

Conheça os seus pontos fortes e seus pontos fracos

Sendo assim, conheça os seus pontos fortes e seus pontos fracos para que você consiga falar sobre situações que corroborem a maneira como você trabalha em equipe; o seu senso de urgência; a sua criatividade; a sua proatividade, por exemplo.

Eleve as suas chances de sucesso

Dessa forma, você estará elevando as chances de sucesso ao não se esconder durante a entrevista de emprego. Visto que essa é uma oportunidade de você ser avaliado verdadeiramente, já que é a única maneira do profissional de recrutamento e seleção conhecer você e analisar o seu perfil para dar prosseguimento no processo seletivo.

Não fique aquém do seu potencial profissional

Portanto, é importante que não fique aquém do seu potencial profissional, considerando a necessidade de se direcionar através de um comportamento assertivo e objetivo. Dessa forma, estará evitando uma autossabotagem por causa do nervosismo e da ansiedade decorrentes da situação de avaliação.