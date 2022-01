Uma entrevista de emprego é uma situação de avaliação que pode deixar um excelente profissional aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho atual. No entanto, é possível reverter essa situação.

Entrevista de emprego: tenha uma postura assertiva durante o processo seletivo

Por isso, é importante que o candidato se prepare para que possa lidar com os fatores inerentes à uma avaliação, de modo que consiga demonstrar suas capacidades e habilidades sociocomportamentais.

Excelentes profissionais podem não ser bons candidatos, ficando aquém de seu potencial dentro do mercado de trabalho. No entanto, alguns pontos podem ajudar o profissional a se candidatar a uma vaga que seja correlata ao seu interesse, de modo que consiga obter uma postura assertiva durante o processo seletivo.

Adote uma postura positiva

Primeiramente, é importante que conceitue que a entrevista de emprego é uma maneira de a empresa conhecer melhor o seu potencial e entender os pontos principais de seu currículo.

Por isso, não conceitue a entrevista de emprego como uma maneira de se sentir julgado e sim como uma apresentação profissional. Além disso, é relevante que você adote uma postura positiva, evitando criar um fluxo negativo no que diz respeito a um comportamento autossabotador.

Sendo assim, evite cruzar braços e pernas; fale de maneira calma; controle o seu tom de voz por meio de atenção plena à sua própria narrativa.

Pontos relevantes para a avaliação do candidato no processo de recrutamento e seleção

Cumprimentar a todos os presentes e manter contato visual com o seu entrevistador também são pontos relevantes para a avaliação do candidato no processo de recrutamento e seleção.

Além desses fatores é importante que você saiba explorar o seu currículo positivamente; levando para a entrevista de emprego situações que corroborem os seus valores e seus pontos fortes, como proatividade, trabalho em equipe e senso de urgência, por exemplo. Esse autoconhecimento poderá minimizar o nervosismo inerente à uma situação de avaliação.

Apresente soluções para os seus pontos fracos

Por outro lado, você também deve falar sobre os seus pontos fracos, apresentando soluções. Por exemplo, você pode relatar que possui certa dificuldade para falar em público, porém, deseja realizar um curso para melhorar a sua oratória.

Não fique aquém do seu potencial

Certamente, solucionar os pontos que você tem como pontos de melhoria pode ser bastante positivo dentro de uma entrevista de emprego. Portanto, não fique aquém do seu potencial, considerando que a entrevista de emprego é uma oportunidade para que você possa entender a proposta, analisando a viabilidade da vaga, já que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos no processo seletivo.