Envolvidos com sequestros relâmpagos em Salvador são presos em Recife

Depois da identificação e do monitoramento dos criminosos, as equipes da DRFRV compartilharam informações com os policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil da Pernambuco, resultando na prisão de três homens, na Praia de Boa Viagem, em Recife, na quinta-feira (27). Além dos crimes cometidos na Bahia, o grupo cometeu três sequestros relâmpagos na capital pernambucana.