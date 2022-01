ERG Engenharia abre vagas de emprego; veja funções

A ERG Engenharia, uma das maiores empresas do Brasil, está com novas vagas abertas para diferentes regiões do país. Acompanhe, abaixo, as oportunidades disponíveis para ocupações e mais informações sobre como se inscrever!

ERG Engenharia abre vagas de emprego para todo o país

A ERG Engenharia, empresa de origem mineira fundada no ano de 1988, está entre as maiores companhias do segmento de engenharia no país. Com uma ampla estrutura e equipamentos de última geração, a ERG está presente em importantes projetos de diferentes setores, como a Mineração, Saneamento, Infraestrutura, Engenharia Rodoviária, Meio Ambiente e Infraestrutura Urbana.

Veja, abaixo, as vagas disponíveis para inscrição na empresa:

Coordenador de Campo;

Subcoordenador Médico Veterinário;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Médico Veterinário;

Laboratorista – Solos e Concreto;

Auxiliar de Laboratório – Solos e Concreto;

Encarregado de Laboratório;

Analista Técnico Pleno;

Coordenador de Contratos – Geotecnia.

Todos os cargos citados acima exigem experiência anterior comprovada em carteira, além de superior completo em áreas específicas. Além disso, é necessário atentar-se para as regiões disponíveis antes de concluir o cadastro.

A empresa deixará à disposição dos novos selecionados, remuneração compatível ao mercado, além de diversos benefícios, como auxílio desenvolvimento, seguro de vida, assistência médica, convênio com empresas parceiras, vale alimentação, assistência odontológica e vale transporte.

Como realizar sua inscrição

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela empresa ERG Engenharia? Para os profissionais que atenderem aos requisitos exigidos e queiram participar do processo de recrutamento, deverão acessar a página de candidatura, concluindo o cadastro no cargo pretendido.

