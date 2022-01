Escritor Olavo de Carvalho morre aos 74 anos

O escritor e influenciador Olavo Luiz Pimentel de Carvalho morreu aos 74 anos. De acordo com informações da família, divulgadas em uma rede social, Olavo faleceu na noite do dia 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado.

O G1 informou que Olavo de Carvalho tinha sido diagnosticado com Covid-19 oito dias antes do falecimento. Mas, a família não confirmou a informação. Nascido em Campinas, no interior de São Paulo, Olavo se intitulava professor de filosofia e ficou conhecido por vídeos e livros que apoiam o conservadorismo político e que recusam o discurso politicamente correto.