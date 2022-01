Escritora Zeferina fará lançamento de novo livro de poesias em Salvador

A artista paulista Zeferina fará o lançamento do livro de poesias “Rio Vermelho” na quarta-feira (2), às 20h, na Casa Preta Espaço de Cultura, no bairro Dois de Julho. O evento de lançamento receberá um pocket show com a participação do músico Caio Zan, trazendo um repertório com simbolismo afetivo relacionado à obra.