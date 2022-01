Eslovênia e Rodrigo tomam banho juntos no segundo dia de ‘BBB 22’ e web shippa casal

Os brothers e sisters estão confinados há menos de dois dias no “BBB 22”, mas ja tem gente torcendo por formação de casal na casa. Eslovênia e Rodrigo tomaram banho juntos na tarde desta terça-feira (18), agitaram as redes sociais e ganharam até shipp: “Eslodrigo”.

Os dois participantes já tinham se aproximado no primeiro dia dentro da casa o que aumentou ainda mais as expectativas para um romance entre eles. Durante o banho, Eslôvenia inclusive questionou para as câmeras se o público estaria gostando dessa união.