Conjunto de cifras utilizadas no estabelecimento da conexão com o eSocial será revisado, informa o site oficial do sistema.

eSocial: revisão do conjunto de cifras utilizadas no estabelecimento da conexão

Conforme informações oficiais do eSocial, o conjunto de cifras utilizadas no estabelecimento da conexão com o eSocial será revisado, a medida aumenta o nível de segurança do sistema, ressalta o eSocial, em plataforma oficial.

Aprimoramento da segurança no serviço do eSocial

Com o objetivo de aprimorar a segurança no serviço do eSocial, será aplicada uma revisão das cifras utilizadas nos seus servidores.

As cifras são algoritmos usados para criptografar dados

Conforme informações oficiais, as cifras são algoritmos usados para criptografar dados. Sendo assim, antes de uma conexão segura ser estabelecida, o protocolo e a cifra são negociados entre o servidor do eSocial e o servidor que enviará dados ao eSocial, com base na disponibilidade de cifras em ambos os lados.

Cifras mais seguras serão utilizadas pelo eSocial

Dessa forma, a revisão consiste em remover algumas cifras utilizadas pelos atuais servidores, substituindo-as por cifras mais seguras, a fim de garantir um maior nível de segurança ao sistema, ressalta a plataforma oficial do governo.

Conjunto de cifras

Assim sendo, após o procedimento, será permitido o uso do seguinte conjunto de cifras:

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384_P384 (nova referente a SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P256 (nova referente a SSL_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256_P384

Implantação do conjunto de cifras na produção restrita e no ambiente de produção

De acordo com as informações do site do sistema, a implantação do conjunto de cifras seguirá o cronograma abaixo:

21/03/2022: implantação da nova lista de cifras na PRODUÇÃO RESTRITA;

21/06/2022: implantação da nova lista de cifras no AMBIENTE PRODUTIVO.

É fundamental acompanhar as alterações

O eSocial é uma obrigatoriedade de todas as empresas, por isso, é importante manter todos os envios atualizados. Além disso, o profissional que realiza os envios deve acompanhar as possíveis alterações no cronograma oficial do sistema, tal como ocorre desde 2018, quando do início da sua implantação.

O envio dos eventos do eSocial devem respeitar o encadeamento do sistema

Dessa maneira, a empresa mantém em dia os envios de seus eventos periódicos, não periódicos, e, por conseguinte, obrigações anuais.Visto que o envio dos eventos do eSocial devem respeitar o encadeamento do sistema.

Portanto, é fundamental acompanhar o site oficial do sistema para que a empresa não perca seus prazos e evite problemas com o fisco, além disso, os envios ajudam a empresa a organizar o seu fluxo interno.