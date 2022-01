Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra – SP oferta vagas de emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Em São Paulo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, o Espaço do Trabalhador de Taboão da Serra oferta a abertura de 67 vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Ajudante de Serralheiro 1 Ajudante Montador 1 Ajudante Geral 2 Armador 6 Assistente Administrativo 1 Assistente de Logística 1 Assistente de Vendas 1 Auxiliar de Loja/Cosméticos 1 Auxiliar de Manutenção 1 Auxiliar de Produção 1 Auxiliar de Serviços Gerais 1 Auxiliar Financeiro 1 Balconista de Açougue 2 Controlador de Acesso 1 Controlador de Acesso de Ronda 1 Costureiro 2 Cozinheiro 1 Dentista Avaliador 1 Empacotador 1 Estagiário em Segurança do Trabalho 1 Estagiário em Meio Ambiente 1 Garagista/Manobrista 1 Gerente de Perfumaria 1 Gerente geral Administrativo/Comercial 1 Marceneiro 1 Mecânico Automotivo 1 Mecânico de Manutenção de Máquinas 1 Mecânico de Manutenção de Máquinas- Torno e Fresa 1 Mecânico Manutenção 1 Meio Oficial Marceneiro 1 Meio Oficial Mecânico Auto 1 Meio Oficial Serralheiro 2 Motorista de Caminhão Pipa 2 Motorista de Caminhão Rollon 1 Operador de Máquina 1 Operador de Retroescavadeira 2 Pedreiro 5 Procurement 1 Serralheiro 1 Tapeceiro 1 Técnico em Manutenção de Placas e Calibração de Balanças 1 Televendedor 8 Tosador 1 Vendedor Externo 1 Auxiliar Administrativo (PcD) 1 Auxiliar de Manipulação (PcD) 2

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade do Espaço do Trabalhador, localizado na rua Cesário Dau, nº 535, no Jardim Maria Rosa, no horário das 8h às 17h, em dias úteis, e cadastra-se na função desejada.

