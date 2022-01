Especialista aborda as mudanças no Novo Ensino Médio 

O Novo Ensino Médio está cada vez mais próximo de se tornar realidade. A nova estrutura entra em vigor este ano e consiste em uma aprendizagem focada nas áreas de conhecimento, que abre espaço para o estudante optar por uma formação independente em relação às suas escolhas acadêmicas e profissionais.

As principais transformações estão no aumento da carga horária dos alunos, a adoção de uma base comum curricular e a escolha dos itinerários formativos baseados no interesse do próprio estudante.

Habilidades dos estudantes

De acordo com Marizane Piergentille, diretora de educação da rede Adventista do ABCDM e Litoral, a formação será pautada no desenvolvimento de habilidades e talentos dos estudantes.

“A partir de agora o educando se torna protagonista no ensino, desenvolvendo muito mais autonomia perante a aprendizagem e nas escolhas do seu próprio futuro, com decisões que irão impactar o curso de toda a sua vida”, afirma a diretora.

Os itinerários formativos são compostos por diferentes estruturas curriculares que incentivam o estudante a se aprofundar na aprendizagem da formação geral básica.

“O formato do novo Ensino Médio não limita a formação do estudante aos variados objetos de conhecimento de cada componente curricular ou ao conhecimento inerente à formação técnica”, explica Marizane.

“Seu diferencial está na proposta de aprofundar os saberes adquiridos no Ensino Fundamental, além de promover uma formação para a vida no século XXI e oferecer uma visão ampla sobre a inserção ao mundo do trabalho, proporcionando uma educação integral a todos”, complementa.

No ano passado, a Rede Adventista promoveu um evento em formato de game show dividido em vários blocos e palestras, a fim de promover a interação entre os alunos e incentivar a discussão sobre suas expectativas para o novo ensino médio.

O colégio também prestou apoio aos pais com o podcast ‘Escola de Pais’, que reuniu todos os diretores das unidades em um estúdio com o intuito de responder às dúvidas dos responsáveis.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Rede Adventista.

