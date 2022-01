Espetáculo virtual ‘Do Outro Lado do Mar’ ganha versão presencial no Teatro Vila Velha

A primeira versão brasileira da obra de Jorgelina Cerritos, uma das mais importantes dramaturgas de El Salvador, “Do Outro Lado do Mar” retorna ao palco presencial do Teatro Vila Velha de 29 de janeiro a 13 de fevereiro, sábados e domingos, às 16h.

Com encenação de Márcio Meirelles, o elenco é formado por Andréa Elia e Edu Coutinho, que também é responsável pela tradução do texto para o português, com a colaboração de Meirelles. O projeto é realizado pela Companhia Teatro dos Novos em parceria com o Toró Teatro.