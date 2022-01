Esposa de Douglas, do ‘BBB 22’, irá prestar queixa após o ator ser chamado de ‘macaco’

A mulher de Douglas Silva, Carol Brito irá ao Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância) denunciar ataques racistas sofridos pelo ator fora da casa do “BBB 22”. Segundo informações do “Uol”, nesta quarta-feira, ela apresentará a denúncia contra um blog que usou uma foto da Klu Klux Klan ao chamar Douglas de “macaco”.

O texto anônimo foi publicado no último dia 21 de janeiro em um blog hospedado no site WordPress.

O texto continua com críticas ao sistema de cotas e diversos outras ofensas racistas. Outra participante do “BBB 22”, Linn Da Quebrada, também foi alvo do mesmo site, através de publicações transfóbicas.