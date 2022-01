Estação cidadania começa com novas turmas no bairro de São Marcos

A Estação Cidadania começou a oferecer, nesta quarta-feira (12), oficinas de futebol, basquete, jiu-jitsu, karatê e capoeira no bairro de São Marcos. O projeto atende jovens de 8 à 17 anos terá ao todo oito novas turmas, com capacidade de 25 alunos em cada.

Aqueles que integrarem as novas turmas poderão contar com as novas aulas de aulas de capoeira e boxe, que estão dentro do novo leque de atividades. O espaço terá a possibilidade e capacidade de receber diversas modalidades e até sediar campeonatos.