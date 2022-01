Estrada do Coco passa por reparos até o dia 09 de janeiro; veja mudanças

A Estrada do Coco vai passar por manutenções neste mês de janeiro. De acordo com informações da Concessionária Litoral Norte (CLN), empresa que opera a rodovia, as obras seguirão até o dia 09. As manutenções serão semanais ao longo de toda a BA-099, e o objetivo é auxiliar na conservação da estrutura e da segurança viária.

Entre as intervenções estão: reparos nos sistemas de drenagem superficial no km 21 a 23, região de Camaçari-BA, manutenção em defensa metálica no km 11 e poda em galhos de árvores no km 35 e também a limpeza (cata-cata) na praça de pedágio (km 14).

Já na Linha Verde está prevista a manutenção na drenagem do talude de corte no km 153 e km 172, na região de Conde-BA. Também nessa área acontece o serviço de poda (km 145 e 168). Por fim, ocorre a manutenção nas cercas de indução para animais silvestres nos kms 70 e 71, região de Mata de São João-BA.