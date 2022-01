Estrada do Coco será interditada para realização de obras; saiba detalhes

Na próxima semana, entre os dias 31 de janeiro e 3 de fevereiro, a Avenida Santos Dumont, conhecida como Estrado do Coco, será interditada para obras de requalificação em uma passarela.

(Foto: Divulgação)

Por conta da obra, os motoristas que fazem uso da via devem ficar atentos aos desvios sugeridos pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (SETTOP).

Quem usa a Estrada do Coco e estiver saindo de Lauro de Freitas sentido Salvador, deverá entrar logo após a agência do Banco Bradesco, para acessar a Avenida Dr. Gerino de Souza Filho.

Já para quem estiver vindo de Salvador, sentido Lauro de Freitas, deverá utilizar a via alternativa com acesso logo após o Hospital Aeroporto, pela Avenida Beira Rio.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Roque Fagundes, as laterais da passarela também serão substituídas em um segundo momento.

“Nesta primeira fase vamos substituir todo o vão central, ou seja, a parte que fica sobre a Estrada do Coco. Em uma nova data, faremos a troca das laterais do equipamento. A substituição em duas etapas visa causar menos impactos no trânsito de veículos e na travessia de pedestres”, explicou.