Estudar nas férias: 3 dicas para te ajudar a manter o ritmo

Estudantes que estão em fase de preparação para concursos e vestibulares muitas vezes precisam manter o ritmo de estudos mesmo nas férias de verão. Mesmo diminuindo o tempo de estudo, é importante manter a constância e realizar revisões para garantir a manutenção do que foi estudado durante as horas dedicadas em todo o ano.

No entanto, é difícil manter o foco com todas as opções de lazer e diversão disponíveis no período das férias. Por isso, apresentamos abaixo algumas dicas para ajudar você a manter o ritmo nos estudos durante as férias e, ainda assim, aproveitar o seu tempo de descanso. Confira!

Como manter o ritmo de estudos nas férias?

Crie uma rotina mais leve

Em primeiro lugar, você precisa ter em mente a importância das férias. Esse é um período fundamental para que o seu corpo e a sua mente descansem e para que você tenha um ano produtivo. Portanto, reduza o tempo gasto nos estudos e busque aumentar a qualidade do seu aprendizado.

Para isso, estabeleça uma rotina mais leve. Você não precisa passar o dia inteiro estudando, basta reservar o melhor momento do dia para isso. Caso seu maior período de produtividade seja pela manhã, por exemplo, priorize estudar nesse horário e descanse à tarde. Além disso, reserve os finais de semana apenas para descansar e para fazer atividades de lazer.

Aposte em revisões

O período das férias é perfeito para dedicar o seu tempo de estudo para fazer revisões. Sabemos que revisitar os assuntos já estudados é fundamental para fixar o conhecimento. Portanto, dedique o seu tempo livre às revisões. Priorize as matérias nas quais o seu desempenho não é tão bom quanto você gostaria. Desse modo, você pode melhorar o seu rendimento nas futuras provas.

Descubra maneiras descontraídas de estudar

Por fim, busque formas mais leves de estudar. Ler textos, criar resumos e assistir longas videoaulas faz parte da rotina de estudo de qualquer pessoa. Mas é possível estudar a partir de outros formatos e plataformas.

Ouvir podcasts e assistir a filmes e séries documentais são algumas opções para quem quer estudar e relaxar ao mesmo tempo. Então, aproveite suas férias para investir no entretenimento que ajuda você a ampliar o seu repertório sociocultural.

