Eternos, Matrix e mais: confira principais estreias de janeiro nos streamings – Coisa de Cinéfilo

O ano começou cheio de boas estreias nos streamings! E se antigamente a gente esperava muitos meses para conferir um filme que saiu no cinema, agora está cada vez mais rápido. Às vezes, até simultâneo. Pensando nisso, o Coisa de Cinéfilo separou os principais destaques de estreias deste mês, para você ficar antenado e não perder nada. Confira!

Eternos – Disney+ – 12/01

O longa saiu nos cinemas em novembro e já chega no dia 12 no streaming da Disney+. É um marco importante na 4ª fase da Marvel, apresentando novos heróis nesse cenário pós-Vingadores. O filme tem a direção da ganhadora do Oscar Chloé Zhao e nos mostra uma nova equipe formada por seres divinos, que precisam deixar o anonimato para lutar contra os malignos Deviantes. Aqui na coluna, nós falamos sobre ele, lembra?! Se não, confira neste link.

O Último Duelo – Star+ – 19/01

O longa épico, do diretor Ridley Scott, conta com elenco de peso composto por Matt Damon, Adam Driver e Jodie Comer. A história revela três versões sobre um suposto abuso sexual sofrido e como as mulheres da época medieval eram subjugadas em sua capacidade de afirmar qualquer questão. Confira a crítica lá no site Coisa de Cinéfilo!

This Is Us – Star+ – Sem data definida

A série de sucesso chega à sua 6ª e última temporada, estreando no Brasil no mesmo mês que é lançada nos EUA. Vamos descobrir o fechamento das histórias da família Pearson e nos despedir dos personagens que nos fizeram choram compulsivamente por tantos episódios. As demais temporadas já estão lá, para quem quiser começar a assistir agora.

Matrix Resurrections – HBO Max – Sem data definida

O filme ainda está nos cinemas, mas já está na previsão de chegar, ainda este mês, ao streaming da HBO. O quarto episódio desta franquia de sucesso traz Neo e Trinity aparentemente vivos dentro da Matrix, que se tornou mais perigosa do que nunca. Embora eles não tenham nenhuma memória do passado, flashes aparecem em sonhos, assombrando Neo. Quer saber mais? Confira aqui !