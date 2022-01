‘Euphoria’ e The Righteous Gemstones’: novas temporadas chegam a HBO Max neste domingo (9)

O domingo chega recheado de novidades na plataforma de streaming HBO Max. Entre as mais aguardadas, a segunda temporada de “Euphoria”, que dá continuada a série ganhadora do Emmy. A sequência de “The Righteous Gemstones” também estreia, com o lançamento de dois episódios. Os demais serão divulgados semanalmente, tanto no streaming quanto nos canais HBO.

Saiba mais sobre as novas temporadas:

The Righteous Gemstones

Nos episódios de estreia, Eli se reconecta com uma figura de seu passado misterioso e Jesse vislumbra uma oportunidade de negócio com um casal evangélico em ascensão, enquanto a mídia reprime um colega pregador. Depois de dobrar seus esforços para investir em Zion’s Landing, Jesse e Amber lutam pelo dinheiro.

A segunda temporada tem no elenco Danny McBride como Jesse Gemstone, Adam Devine (“A Escolha Perfeita”) como Kelvin Gemstone, Edi Patterson (“Vice Principals” da HBO) como Judy Gemstone, John Goodman (“Treme,” da HBO, “The Conners”) como Eli Gemstone, Cassidy Freeman (“Longmire: O Xerife”) como Amber Gemstone, Tony Cavalero (“Escola de Rock”) como Keefe Chambers, Tim Baltz (“Drunk History”) como BJ, Skyler Gisondo (“Fora de Série”) como Gideon Gemstone e Greg Alan Williams (“Greenleaf”) como Martin Imari.

Nesta nova temporada, em meio às vidas interligadas na cidade de East Highland, Rue deve encontrar esperança enquanto lida com as pressões do amor, da perda e do vício. No episódio de estreia, Rue e Jules se encontram pela primeira vez desde o Natal em um período em que East Highland celebra o novo ano.