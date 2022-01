Evento ‘Melhor Segunda-Feira do Mundo’, que aconteceria nesta segunda (24), é cancelado

Devido ao novo decreto emitido pelo Governador da Bahia, Rui Costa, o qual limita o público para eventos de 3 mil para 1,5 mil pessoas, o ensaio de verão “Melhor Segunda-Feira do Mundo”, comandado pela banda Harmonia do Samba, é cancelado. O evento aconteceria nesta segunda-feira (24), no WET.

A HS produções e a produtora Oquei Entretenimento, responsáveis pelo evento, comunica que aqueles que adquiriram o acesso para o ensaio de verão, que aconteceria no dia 24/01, poderão utilizar o seu crédito para um próximo evento do Harmonia do Samba (ainda sem data e local definidos), em Salvador.

Para aqueles que desejarem o reembolso do valor investido no ingresso da “Melhor Segunda-feira do Mundo”, (24/01), deverá solicitar a devolução do valor diretamente nos sites ou balcões que originou a compra e venda do seu ingresso.

Para mais informações o cliente poderá se comunicar com a produtora Oquei Entretenimento, por meio do e-mail (financeiro.oquei@gmail.com) ou, entrar em contato com número de telefone/ WhatsApp (71) 99990-7759.