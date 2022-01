Ex-BBB Ariadna apresenta novo namorado e rebate críticas: ‘Quero viver minha felicidade’

A ex-BBB Ariadna apresentou seu novo namorado, Kaique Santos, através das redes sociais na manhã desta terça-feira (4). Junto com o clique em que aparece juntinha com o boy, a influenciadora postou um desabafo e rebateu as críticas que sofre ao assumir um relacionamento.

“Pessoas comentando com um tom de deboche. Já fizeram um alarde, como se fosse o fim do mundo. Gente, assim como todas as pessoas, eu sou uma mulher que posso amar e ser amada, desejada, cortejada, paquerada… eu não sei porque ainda no século 21 as pessoas pautam tanto quando eu entro em um relacionamento. Como se fosse algo extraordinário um acontecimento exótico”, escreveu.

“Eu não tô nem aí para o que as pessoas pensam. Ele muito menos. É um homem… e de verdade. Eu quero é viver minha felicidade, e infelizmente para as pessoas, o que vale mesmo são as aparências. Pra mim não. Pra mim o que vale são os verdadeiros sentimentos, e as intensidades que vivemos essas relações. Só respeitem”, finalizou a ex-No Limite.

Veja a publicação: