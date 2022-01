Ex-BBB Ariadna desabafa sobre dificuldade de conseguir publipost: ‘Não é mimimi’

A ex-BBB Ariadna Arantes, a primeira transexual a participar do programa, lamentou a falta de interesse de empresas em contratá-la para fazer publiposts no Instagram. Atualmente, ela está perto de bater a marca de 1 milhão de seguidores.

“984 mil seguidores no Instagram. Tô chegando a 1 milhão. Como monetizar? Tentei entrar em uma das maiores agências do país. Infelizmente não consegui. Mas a justificativa foi: temos 9 artistas e influenciadores trans e não estamos conseguindo vendê-las. Não é mimimi, gente”, postou Ariadna neste sábado (22).

Ariadna Arantes, que participou do “BBB 11” e também da última edição de ‘No Limite’, está atualmente passando uma temporada no Brasil depois de viver durantes anos na Itália. Recentemente, ela assumiu o namoro com o personal Kaique Santos.