Ex-BBB esteve em ‘O Clone’ e viveu affair com Luciano Szafir; saiba quem é

Apesar de ter sido eliminada na primeira semana do “Big Brother Brasil 8”, Jaque Khury já era uma conhecida do público antes mesmo de entrar no reality show. Com 17 anos ela esteve em “O Clone” e ao completar a maior idade, ingressou um affair com Luciano Szafir.

A influenciadora contou em entrevista ao Splash, o motivo de ter entrado na novela que é sucesso em mais uma reprise na TV. “Entrei para ‘O Clone’ porque a minha mãe, Leila Khury, é artista plástica e assinava alguns quadros com o tema árabe que estavam na novela. Viram uma foto minha e acharam que eu poderia fazer parte do elenco de apoio. Fiz um teste básico e entrei.

Foto: Reprodução/Instagram

Precisava ter registro de atriz, mas consegui uma autorização para poder atuar”, contou.

A ex-BBB ainda revelou que procurou aproveitar a oportunidade para ganhar aprendizado na profissão. “Ganhava um salário mínimo e passava o dia todo no Projac [Estúdios Globo]. O Jayme Monjardim [diretor de TV] me orientou a ficar assistindo às gravações para poder aprender mais. Chegava lá às 11h e ficava até 21h. Aos sábados fazia um curso de teatro o dia todo. Foi o meu primeiro emprego e uma grande experiência”, contou.

Jaque ainda relembrou o breve romance com o galã das novelas. “Teve também a minha ‘ficada’ com o Luciano Szafir. Foi bem legal, mas nada demais. Ele foi um cara bacana comigo”, finalizou.