Ex-BBB Fernando Fernandes é o novo apresentador do ‘No Limite’

“Sempre fui doido pelo programa, desde as primeiras temporadas. Depois de anos como um atleta do mundo outdoor, uma pessoa que ama estar no meio da natureza e que vive à beira do limite – e o ultrapassando o todo tempo (risos), hoje me preparo para a maior oportunidade da minha vida. Eu, como apresentador, tenho que estar pronto para viver essa experiência intensamente e conseguir levar toda a emoção dessa grande aventura para todo o Brasil. Quero trazer o meu olhar não só como apresentador, mas como uma pessoa que vive superando todos esses limites, não só fisicamente, mas como ser humano, e fazer com que cada participante viva isso intensamente e extraia o melhor de si. Tenho certeza que quem estiver do outro lado da telinha vai viver tudo isso com a gente”, diz ele.