Ex-BBB Paulinha revela destino para prêmio da Mega da Virada: ‘Meu maior sonho’

Após acertar 16 quinas da Mega da Virada, onde cada bolão vale mais de R$50 mil, Paulinha Leite já tem destino certo para a bolada. A ex-BBB, que afirma ter vencido outras 54 vezes na loteria, pretende viajar e realizar o seu “maior sonho” de ser mãe.

Pé quente, a influenciadora aposta em diversos tipos de jogos. “Ganhei 7 mil dólares no cassino (risos). Fora isso, já ganhei também em corrida de cavalo. Mas gosto mesmo e me dou bem no que posso escolher os números”, disse.

Assim, seu próximo destino será Las Vegas, capital mundial dos jogos de azar. “Tinha planejado para ir ano passado, mas veio a pandemia. Ainda está no plano”, explicou.

Porém, o maior sonho de Paulinha não está em cassinos ou bolões. A ex-BBB pretende se tornar mãe e já trabalha com data para isso: janeiro de 2023. “Meu maior sonho é ser mãe. Tenho essa vontade desde pequena. E vou fazer minha inseminação, que sempre foi a minha meta”, revelou.

“Estou solteira e feliz. E focada na minha vida profissional. Minha vontade, é mesmo ter um filho sozinha. Não estou procurando ninguém. (Homem) Vai ser só se Deus quiser, porque eu não quero (risos)”, finalizou.