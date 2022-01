Ex de Felipe Neto explica ausência das redes sociais: ‘Não consigo’

A influenciadora Bruna Gomes, voltou a aparecer nas redes sociais para explicar aos seguidores como se sente após o término com Felipe Neto. Visivelmente abalada, ela publicou um story em seu perfil do Instagram.

“Pessoal, vim aqui agradecer por todo carinho que tenho recebido. Sei que esperam que eu esteja aqui, sei que querem me ver, mas no momento eu não consigo. Quando tiver forças eu volto”, escreveu.

Recentemente, Felipe Neto desabafou na web ao falar sobre depressão. “Eu caí. Eu caí legal mesmo. E estou lá: no fundo do poço com 20 cm de fezes, que não é suficiente para me afogar, mas o suficiente pra querer afogar. Então? É onde eu estou”, revelou.