Ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa anuncia perfil em site adulto

Ex-namorado de Larissa Manoela e ator mirim de “Carrossel”, Thomaz Costa, de 21 anos, anunciou nesta terça-feira nas redes sociais que vai ativar seu perfil no OnlyFans, site de conteúdo adulto que comercializa nudes.

Uma internauta pediu um aperitivo do que ele vai divulgar no site adulto, e Thomaz responde: “Não pode. O conteúdo vai ser 100% lá. E eu não vou misturar com o meu Instagram”.