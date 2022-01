Ex-deputada Kelly Magalhães morre aos 52 anos

A ex-deputada Kelly Magalhães, de 52 anos, faleceu no início da noite do domingo (23) em decorrência de um câncer. Ela fazia tratamento contra a doença há 2 anos. De acordo com o blog Mais Oeste, a ex-parlamentar do PC do B, foi presidente da Câmara Municipal de Barreiras, no oeste da Bahia.

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Adolfo Menezes, decretou luto oficial e se solidarizou com os familiares e amigos da ex-parlamentar. Kelly ingressou no legislativo estadual em 2011, onde atuou até 2014. Como deputada, ela atuou nas comissões de Direitos da Mulher, Promoção da Igualdade, Meio Ambiente, Educação e na CPI do Tráfico de pessoas, como titular.

Atuou ainda como vice-lider da bancada da Maioria na ALBA durante o ano de 2014.