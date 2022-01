Ex-noivo de Mariana Rios assume novo relacionamento com empresária

Antonella é de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e mora na capital do estado, onde frequenta a universidade. Ela é sócia da família em duas empresas com mais de R$ 1,3 milhão de capital social. A moça fala quatro idiomas, passou boa parte da juventude estudando fora do Brasil, e é voluntária de um projeto para crianças carentes de uma favela em sua cidade natal.