Ex-prefeito de Salvador, ACM Neto é diagnosticado com Covid-19

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, foi diagnosticado com Covid-19. Nas redes sociais, o ex-gestor municipal afirmou que está apenas com sintomas leves.

“Fiz o teste da Covid e, infelizmente, testei positivo, mesmo tomando os cuidados necessários. Graças a Deus e à vacina, estou bem e com sintomas leves. Já estou em isolamento e cumprindo todas as recomendações médicas. Se cuidem por aí!”, escreveu Neto no Twitter.