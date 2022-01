Ex-The Voice, baiana Aila Menezes é internada às pressas: ‘Rezem por mim’

“Estou internada há aproximadamente três dias. Na verdade, eu trago um quadro de algum tempo para cá de diarreia crônica. Busquei um gastroenterologista, que sugeriu que eu tinha uma disbiose, uma síndrome do intestino irritável. Mas em um período de aproximadamente dois meses e meio, três meses, eu perdi quase 30 quilos. Não conseguia manter nada no meu intestino, não conseguia me alimentar, estava sem fome e com muita diarreia. E achava que era por causa dessa síndrome do intestino irritável. Modifiquei minha alimentação – eu já não consumo nada de leite mesmo, já tenho na vida uma alimentação bem balanceada – e fiquei ainda mais dentro de um padrão de alimentação mais saudável”, disse à revista.