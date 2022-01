‘Exigências’ de Naiara Azevedo por cama de solteiro gera primeira fofoca no ‘BBB 22’

A primeira fofoca a gente nunca esquece! O ‘Big Brother Brasil 22’ mal estreou nesta segunda-feira (17) e já tem participante a fim de “fogo no parquinho”.

As sisters Laís e Bárbara comentaram sobre as exigências de Naiara Azevedo para dormir numa cama de solteiro.

“‘A Laís ronca? Primeiro quero saber isso’ Aí eu falei ‘não, não ronco’, eu tava na hora (….) Ela saiu porque o Vinícius falou assim ‘Não durmo com ela’, aí ela falou assim: ‘é que eu fico cansada, não gosto de ninguém encostando em mim à noite'”, contou Laís.

“Que comecem os jogos!”, disparou Bárbara.

Vale lembrar que Naiara Azevedo mal entrou no programa e já foi cancelada fora da casa por causa do possível lançamento da música da artista com a cantora Marília Mendonça.

A família da eterna “Rainha da Sofrência” ficou na bronca com a autora de “50 reais”.