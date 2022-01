Fã de Zé Felipe é empurrado de palco na Bahia e cantor se pronuncia

Mateus Carvalho, de 19 anos, foi empurrado do palco de um show de Zé Felipe, na cidade de Barreiras, oeste baiano. O caso aconteceu na última sexta-feira (14), mas as imagens viralizaram nesta quarta-feira (19).

Em vídeo que circula nas redes sociais, o jovem sobe ao palco e depois é carregado e jogado no chão. É possível ver que o fã do cantor cai da estrutura e é puxado por outro membro da equipe do marido de Virgínia.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Segundo o próprio Mateus, ele teria pedido para Zé Felipe o deixar subir no palco para dançar uma música. O cantor teria dito que iria convidá-lo, o que não aconteceu. Então ele decidiu subir por conta própria.

O fã também compartilhou uma conversa com o cantor através das redes sociais onde ele se desculpa e afirma que esqueceu de chamar Mateus para o palco. A assessoria do sertanejo confirmou ao G1 Bahia a veracidade do print.