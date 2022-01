Faber Castell abre vagas de emprego; veja funções

A Faber Castell, multinacional líder de produtos para desenho, pintura e escrita, está ofertando novas colocações para todo o território nacional. Confira, abaixo, as vagas disponíveis e a lista de benefícios oferecidos pela empresa!

Faber Castell está recrutando novos colaboradores

Originando-se em 1761, na Alemanha, a Faber Castell está entre as companhias anciãs do mundo, pertencendo à mesma linhagem há diversas gerações. Em 1930 o mundo já era familiarizado com seus produtos. No Brasil, a companhia conta com três unidades, localizadas nas cidades de São Paulo, Manaus e São Carlos.

Sempre buscando qualidade e inovações para seus consumidores, a empresa é líder mundial neste setor, criando objetos para pintura e escrita que se diferenciam das demais empresas.

Você Pode Gostar Também:

Acompanhe os cargos e informações de como realizar a sua candidatura:

Analista de Logística Pleno – Foco em Indicadores;

Processista PI;

Coordenadores de Manutenção Elétrica;

Analistas de Marketing Jr;

Jovem Aprendiz – Vagas para Profissionais PCD’s;

Técnico de Injeção Plástica;

Estagiário de Bi & Analytics;

Analista de Remuneração SR;

Analistas de Orçamentos e Remuneração SR;

Vendedor Externo PI;

Analistas de Negócios e Informação;

Supervisor de Trade Marketing Canal;

Coordenador de Qualidade;

Técnico Químico Júnior;

Estagiário em Segurança do Trabalho;

Estagiário em Visitas à Fábrica.

A Faber Castell oferece além de remuneração compatível ao mercado, uma série de vantagens aos que forem contratados, como desconto em produtos, plano médico, plano odontológico, seguro de vida, participação de lucros, vale transporte e vale refeição.

Veja também: Meta BPO tem NOVOS empregos pelo país; veja funções

Como se inscrever

Para integrar o grupo de colaboradores da Faber Castell, os profissionais deverão realizar um cadastro de forma online, através da página de inscrições.

Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!