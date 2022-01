Fabiana Karla é a mais nova confirmada no camarote do “BBB 22”. As informações são do colunista André Romano do “Observatório da TV”.

Segundo o jornalista, a dica dada por Boninho de que teria uma mãe no reality show seria referente a atriz global e não a Sammy Lee ou Dra Deolane.

Apresentado por Tadeu Schmidt, a nova temporada do “Big Brother Brasil” começa no dia 17 de janeiro.