Fachada de casarão incendiado no centro será demolida na terça (25)

A fachada do casarão, que pegou fogo na madrugada do dia 10 de janeiro no centro de Salvador, será demolida na próxima terça-feira (25) pela Sedur. A notícia foi divulgada por Sosthenes Macedo, diretor da Defesa Civil Municipal (Codesal). Os detalhes para a operação, que inclui interrupção no fornecimento de energia e modificações no trânsito, foram discutidos em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (20).

A decisão da demolição só aconteceu depois que a Codesal notificou o dono do casarão, pelos meios legais. Porém, por falta de recursos do proprietário, o espaço será demolido pela gestão municipal de forma emergencial. Por se tratar de uma área com fluxo intenso de pessoas,m a Sedur encaminhará o processo da demolição e, posteriormente, tomará as medidas para reaver os custos junto ao proprietário.

O incêndio destruiu todo o casarão de três andares. No dia seguinte, novos focos de incêndio foram identificados, o que obrigou uma segunda intervenção do Corpo de Bombeiros. Paradas de ônibus da região foram remanejadas para a segurança dos soteropolitanos, que circulam pela região.