Faculdade abre matrículas para cursos de férias

A ESPM, instituição de ensino superior, abre matrículas para cursos de férias em diversas áreas do conhecimento.

A maioria será ministrada no sistema online. Mas, com o arrefecimento da pandemia do novo coronavírus, a escola volta a oferecer alguns cursos no modelo híbrido e presencial (somente na unidade de São Paulo).

Os cursos de férias ESPM, realizados entre os meses de janeiro e março, têm foco na solução de problemas empresariais por meio da inovação e das mais modernas ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado.

São mais de 100 cursos disponíveis, divididos de acordo com oito grandes áreas nas quais a ESPM é reconhecida por sua excelência:

Comunicação e Ad Techs,

Marketing Digital e Analítico,

Experiência e Comportamento do Consumidor,

Estratégia e Gestão de Negócios,

Tecnologia e Data Science,

Tendências e Novas Tecnologias,

Habilidades Pessoais e Culturais,

Criatividade e Inovação.

Os cursos de férias estão dentro da plataforma Dynamic ESPM, que permite aos alunos escolher a melhor jornada de aprendizagem, conforme sua fase de carreira e desafios impostos pelas novas tecnologias e mudanças no mercado.

Essa tecnologia de certificação é aplicada às trilhas de pós-graduação e atualizada por badges. Ao acumular badges e pontos, o estudante adquire diferentes tipos de certificação — de nanodegrees a degrees.

“Além de poder estudar de onde estiver, de forma rápida e aprofundada, os alunos terão as vantagens do Dynamic ESPM. Quanto mais badges adquiridos, mais conhecimento, afinal, não há limites de badges a serem conquistadas no lifelong learning”, afirma Caio Bianchi, gerente de educação continuada da ESPM.

Mais informações

As informações sobre todos os cursos de férias da ESPM e sobre as inscrições estão disponíveis no site:

https://www.espm.br/categoria-produto/dynamic/atualizacao/cursos-de-ferias/

