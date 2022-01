Faltam 2 dias! Confira novos spoilers revelados por Tadeu Schmidt sobre ‘BBB22’

Tadeu Schimidt deu mais spoilers sobre os participantes do ‘BBB22’. As dicas foram reveladas pelo novo apresentador do reality no encerramento do programa ‘Fantástico’, na noite deste último domingo (09).

“Podem anotar, hein: no BBB22 tem gente de Minas, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados. Tem professora, estudante de Medicina, Relações Públicas, influencer, ator. Tem um que não suportou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Esse aqui vai ter a vida fácil no BBB, vai ser refrescante pra ele”, começou o jornalista.

Sem dar nome de ninguém, ele continuou: “Tem quem se amarra em balé clássico, tem outra que prefere circo. Gente, circo! Tem quem tem o costume de apartar a descarga com o pé?! Que isso?! Quem que faz isso?! E pra fechar: tem gente que só come besteira na rua, escondido da família. Bom, essa pessoa aqui não vai comer besteira porque, se tem uma coisa que ela não vai tá é escondida. De ninguém, aliás, né. Gostou das dicas, Poli?”, brincou o comunicador com a ex-parceira de ‘bancada’ Poliana Abritta.

Tadeu prometeu mais spoilers, inclusive no próximo domingo. A lista completa de participantes será anunciada no dia 11 de janeiro e programa, propriamente dito, estreia no próximo dia 17.