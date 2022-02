Família de Jessilane revela que sister ganhava R$1.700 como professora

Vivendo a experiência de estar em seu primeiro paredão no “BBB 22”, Jessilane já avisou que não pretende desistir de seu sonho tão fácil. A professora aproveitou todas as oportunidades para pedir o apoio do público no reality.

Antes de ingressar no confinamento, a mestre no ensino de biologia, ganhava R$1.200 em carteira de trabalho e mais R$500 adicionais por monitoria que realizava, totalizando R$1.700 por mês.

Quem revelou a informação sobre a participante foi sua irmã, Caroline Alves. “A Jessi, como tantos professores no Brasil, não ganhava uma remuneração digna”, contou. A sister ingressou no reality para mudar de vida e dar mais conforto para a família.