Família de Marília abre o jogo sobre polêmica com Naiara Azevedo: ‘Nunca fomos contatados’

Parece que a polêmica em torno da parceria entre Marília Mendonça e Naiara Azevedo não chegará ao fim tão cedo. Após o irmão da cantora se mostrar contra o lançamento da participante do “BBB 22”, foi a vez da família se pronunciar através de uma nota.

Os parentes de Marília, que morreu em um acidente de avião em novembro do ano passado, disseram que a sertaneja não os procurou para acertar a liberação da música. Naiara ainda foi acusada de “usar a mídia de maneira estratégica” para forçar o lançamento da faixa inédita.

Leia o comunicado na íntegra:

“Sobre o assunto envolvendo João Gustavo e Naiara Azevedo a família da cantora resolveu se pronunciar: estamos aqui com a missão de cumprir a vontade da Marília, todas as músicas autorizadas por ela em vida serão lançadas, como ela queria.



O que nos magoa é usar a mídia de maneira estratégica para forçar a liberação, sem ao menos nos comunicar. Todos os artistas têm o respeito de nos procurar. Nunca fomos contatados pela Naiara ou por ninguém da equipe dela.



Os motivos para a negativa sempre couberam a Marília. Nós iremos respeitar sempre a vontade dela, outras músicas ainda serão lançadas porque era o desejo dela. Infelizmente, lidamos com este tipo de coisa diariamente.



Não peçam para quem vive a dor se conformar com tudo, porque o que temos é muito maior, lidamos com a perda da filha, da irmã e da mãe, não se trata única e exclusivamente da artista Marília Mendonça.”



Na tarde deste domingo (16) a equipe de Naiara Azevedo divulgou uma nota onde garantiu que a canção não será lançada se a família de Marília não permitir. Leia o comunicado:

“A equipe de Naiara Azevedo tem toda admiração e respeito por Marília Mendonça e sua família, e entende toda a delicadeza da situação.



O trâmite da gravação da música “50 por cento” foi feito através das duas artistas. Para o lançamento, se faz necessário uma burocracia por parte da gravadora – o que é comum com qualquer feat gravado. A autorização para participação das artistas veio somente no primeiro semestre de 2021, e a liberação de lançamento para início do ano de 2022.



Com o convite para Naiara participar do reality show com maior visibilidade do Brasil, foi pensada uma estratégia de carreira para a cantora e gravou-se um DVD, que todos sabem o quanto é importante para um artista. Neste projeto, foi incluída a faixa “50 por cento”, uma canção muito especial para Naiara, e se manteve a participação da Marília através das imagens do videoclipe já gravado, como forma de carinho e admiração.



Reiteramos que tudo foi sempre feito dentre os trâmites legais.



Mas, em respeito a família de Marília, e se for da vontade deles não quererem esse lançamento, iremos entender e não lançar a canção.



E fica aqui frisado, novamente, toda admiração e respeito que sempre existiu entre as artistas.”