Familiares procuram homem com transtornos psquiátricos que fugiu de casa

Familiares de um homem de 33 com transtornos psiquiátricos estão desesperados por informações que levem ao seu paradeiro. Ele desapareceu na última quinta-feira, 13, depois de sair de casa sem dizer para onde ia.

Ismael Livino foi visto pela última vez na Avenida Betel, no Clima Bom, na parte alta de Maceió. Um morador do bairro contou que o acolheu, alimentou e pretendia disponibilizar um local para que ele dormisse, mas ele também fugiu do local.

Os familiares estão ainda mais preocupados porque ele está sem tomar sua medicação de uso controlado e costuma ficar agressivo. Eles pdem que qualquer informação seja repassada através do telefone: (82) 987673334.