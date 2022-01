Familiares se despedem de Françoise Forton e viúvo faz homenagem: ‘Meu amor’

Amigos e familiares de Fraçoise Forton, compareceram ao velório da atriz na manhã desta segunda-feira (17). Conhecida por trabalhos em “O Clone” e “Por Amor”, a artista morreu aos 64 anos de idade em decorrência de um câncer.

Colegas de trabalho da atriz estiveram presentes no momento das condolências. “Era uma figura muito importante para nossa classe, para nossa história. Quando comecei, lembro muito dela no ‘Estúpido cupido’. Uma guerreira da arte, uma pessoa que vai fazer muita falta”, disse Marcelo Serrado para a TV Globo.

Arlete Salles também prestou sua solidariedade. “Eu vim aqui para me despedir da Françoise, essa pessoa doce, querida, essa atriz linda que embelezou os palcos com sua vocação. Foi bonito o trabalho dela no cinema, no teatro, na TV, brilhou em todos esses espaços. É sempre um momento de tristeza. Nessas horas não sei muito bem como me expressar nesses momentos difíceis. A gente nunca vai entender esse mistério que envolve a morte”, disse a atriz.

Foto: Reprodução/TV Globo

O viúvo, Eduardo Barata, foi consolado por amigos durante a cerimônia. Nas redes sociais, ele fez uma homenagem para a atriz, onde repetiu cinco vezes a expressão “Meu Amor”. Nos comentários da publicação, nomes como Emanuelle Araújo e Lucélia Santos deixaram palavras de conforto para o produtor teatral.