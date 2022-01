Famosos se despedem da atriz Françoise Forton: ‘Vai deixar saudade’

A atriz Françoise Forton morreu neste domingo (16), aos 64 anos, após quatro meses internada em uma clínica para tratar um câncer. Com um extenso currículo com mais de 40 novelas, famosos e colegas de elenco lamentaram o falecimento da atriz.

“Linda, querida, amável… tive a oportunidade de trabalhar com ela em “ Quatro por quatro”, ótima colega. Vai com Deus !!! Que Ele te receba de braços abertos”, escreveu Cristiana Oliveira em seu perfil do Instagram.

“Descanse em paz minha querida Françoise Forton. Meus sinceros sentimentos ao Eduardo e toda família”, pontuou Ary Fontoura.

“Mais uma estrela brilha no céu. Esteja na paz e na luz de Deus querida Françoise Forton. Meus profundos sentimentos. Força e luz”, escreveu Leticia Spiller em seu perfil no Twitter.

A atriz Beth Goulart também lamentou a morte da colega de trabalho. “Hoje nossa amada Françoise Forton virou estrela. Descansou de uma luta interminável contra um câncer, ela foi uma guerreira. Deixou para nós sua história de vida de amor a arte de representar nos palcos e na televisão. Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande. Françu, como era chamada por nós seus amigos, vai deixar muita saudade, era mais uma irmã que a arte me deu e que a amizade alimentou. Que Deus te ilumine em sua nova caminhada espiritual, fortaleça e console sua família”, escreveu.

“Ela foi uma das minhas primeiras filhas na ficção e ficamos amigas na vida real desde então. Impossível não lembrar de Françu sem sorrir ou dizer como era iluminada, alegre e com uma energia única. Energia essa que a ajudou a lutar até o fim de seus dias contra a doença. Ela é uma guerreira! Obrigada Fran, por tudo que você nos proporcionou até aqui, com seu trabalho, seu carisma e seu desejo de seguir sempre firme com um sorriso no rosto, sem perder a fé na vida. Te amo, Rosinha”, publicou Rosamaria Murtinho.

Françoise estreou nas novelas em 1969 em “A última Valsa” e participou de grandes tramas da TV Globo como “Bebê a Bordo”, Tieta”, “Explode Coração” e “O Clone”, trama que é reprisada atualmente.

Sua última aparição nas telinhas foi em 2018, quando esteve no elenco de “Tempo de Amar”.