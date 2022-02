Famosos tomam partido de paredão do ‘BBB 22’; saiba quem apoia quem

É apenas o segundo paredão do “Big Brother Brasil 22”, mas a guerra entre o público já está mais do que declarada na web. Dessa vez, apesar de estar no início do jogo, famosos também já tomaram partido e compartilharam nas redes sociais para quem estão torcendo.

O iBahia, que não deixa nenhum detalhe passar batido, compilou os artistas que já declararam torcida para Natália, Rodrigo ou Jessilane. Confira:

Anitta – Fora Rodrigo

A funkeira apareceu em seu perfil do Twitter para pedir a saída do brother e elencou uma série de motivos para sua torcida conta. “Que mané entretenimento, gente. O cara chamou a Linn da Quebrada de traveco. Mandou a Bárbara tomar no c* só porque não fez o que ele quis. É chato. Uma tristeza se o Brasil preferir deixar gente mal caráter na casa em prol de “entretenimento””, escreveu.

Ludmilla – Fora Rodrigo

A cantora também apareceu nas redes sociais para pedir os votos dos fãs contra o brother. “Que horas começa o mutirão ‘Fora Rodrigo’? Já tô com a roupa de ir”, compartilhou.

Dani Calabresa – Fica Rodrigo

Sem se pronunciar diretamente, Dani Calabresa deu a entender que torce para que Rodrigo permaneça na casa. A apresentadora do “CAT BBB”, escolheu ficar do lado do “entretenimento”, argumento usado por quem defende a permanência do brother.

“Se vocês eliminarem quem tá jogando eu vou ter que fazer o CAT pra passar na Rede Vida, minha filha!”, escreveu a humorista.

Astrid Fontenelle – Fora Rodrigo

A apresentadora da GNT não teve papas na língua na hora de se posicionar e decidiu torcer pela saída do brother. “Eu sou #forarodrigo . Mala. Acha que joga tudo. Todo errado”, escreveu.

Ana Paula Renault – Fora Rodrigo

A ex-BBB até ficou indecisa e chegou a defender a permanência do brother na casa, mas logo depois mudou de ideia. “Fora Rodrigo”, escreveu em seu perfil do Twitter.

João Luiz – Fica Jessilane

O ex-BBB provou que está acompanhando a edição e escolheu um posicionamento para chamar de seu. Através de seu perfil do Twitter ele demonstrou apoio para Jessilane. “Eu já sou Fica Jessilane, se ela for pro paredão já deixo avisado aqui”, escreveu.