Fase aguda da pandemia de Covid-19 pode acabar este ano, diz OMS

“Podemos acabar com a fase aguda da pandemia este ano, podemos acabar com a Covid-19 como emergência sanitária mundial”, afirmou o diretor-geral.

A fase aguda é considerada o nível de alerta mais alto da OMS para a Covid-19. No entanto, Adhanom alertou que é “perigoso supor que a Ômicron será a última variante e que estamos no fim do jogo”.