Faustão fala pela primeira vez sobre sua saída da Globo: ‘Página virada’

Em nova fase na Band, Faustão falou pela primeira vez sobre sua saída da Globo após mais de 30 anos de casa. O apresentador garantiu que não guarda mágoas da emissora e revelou detalhes do que aconteceu nos bastidores.

“Isso aí é uma coisa normal [a saída]. Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos. Fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan… Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos”, disse em entrevista ao podcast “Rap 77”.

Uma das motivações para a saída precoce de Fausto Silva do “Domingão”, foi o acordo firmado com a Band enquanto ele ainda era contratado da Globo. “A partir do momento que eu me antecipei em dizer que ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olhar para a frente”, explicou.

Sobre o novo programa diário, o apresentador explicou que voltou para a emissora por um pedido de Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de comunicação.

“Eles precisavam de uma programação. Falei ‘olha, eu, depois de velho, vão me inventar essa história’. Eu estava numa praia que era a minha praia há bastante tempo, que era o domingo”, disse. “Para fazer o mesmo tipo de programa, não vale a pena. Vamos tentar fazer um programa diferente por dia. E é o que a gente vai tentar fazer. E, principalmente, levar alegria e otimismo”, finalizou.