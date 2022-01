Faustão testa positivo para Covid-19 e cancela gravações de programa

Faustão testou positivo para Covid-19 na manhã desta quarta-feira (19). As informações são do iG Gente e foram confirmadas pela Band, atual emissora do apresentador.

Após o diagnóstico, o ex-global, que está assintomático, suspendeu as gravações de seu programa diário e seguirá em isolamento social até o domingo (23). Apesar do cancelamento das gravações, o programa não sofrerá grandes alterações pois já tem uma grande frente de material gravado.

O programa “Faustão na Band” estreou na última segunda-feira (17) e recebeu Zeca Pagodinho como atração principal.