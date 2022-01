Fedex abre vagas de emprego em Pouso Alegre; veja salário

A Fedex, multinacional no setor de logística e transportes, está oferecendo vagas de emprego na cidade de Pouso Alegre para o cargo de Auxiliar de Armazém Logístico. Além de oferecer remuneração de até R$ 1.100,00, os selecionados também recebem um pacote com diversas vantagens. Confira, abaixo, todos os detalhes sobre o cargo!

Fedex está com vagas disponíveis para Auxiliar de Armazém Logístico

A Fedex, multinacional no setor de logística e transportes, está com novas posições para serem preenchidas no cargo de Auxiliar de Armazém Logístico. Totalizando doze vagas, todas são para profissionais da cidade de Pouso Alegre e região.

Além de disponibilizar remuneração compatível ao mercado, chegando até a R$ 1.100,00 mensais, os candidatos selecionados contam com um pacote de benefícios, que podem incluir plano médico, seguro de vida, vale transporte, vale alimentação e plano odontológico.

Durante a jornada de trabalho, os profissionais terão responsabilidades diversas, incluindo:

Realizar Inventários;

Separar Mercadorias;

Movimentação de Estoque;

Organização de Estoque;

Preparação de Kits;

Paletização;

Lacre de Caixas, entre outras atividades.

Para se inscrever, é importante que os profissionais tenham fácil acesso à unidade da cidade de Pouso Alegre, além de experiência anterior no cargo. Lembrando que todas as vagas são para cargos efetivos.

Como realizar a sua candidatura

Para ocupar uma das posições oferecidas pela Fedex, é imprescindível atender a todos os requisitos exigidos, além de possuir ferramentas para se candidatar de forma virtual, através do site de participação.

