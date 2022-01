Feira da Casa Própria reúne mais de 1 mil imóveis neste final de semana

Mais de mil imóveis estarão à venda, no próximo final de semana, na Feira da Casa Própria. O evento, que acontece no estacionamento I1 do Shopping da Bahia, oferece condições de pagamento facilitadas, com entradas diferenciadas e parcelas com prazos flexíveis.

Na sexta (14) e no sábado (15), os visitantes poderão ter acesso ao local a partir das 09h e seguir até às 20h. Já no domingo (16), último dia do feirão, os stands funcionarão das 09h às 18h.

Entre as incorporadoras estarão MRV, Gráfico, Pejota, Liz e BRL. A maioria dos imóveis disponíveis estão localizados em Salvador e região, Os valores variam entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão de reais. Vale ressaltar que durante todo o evento, correspondentes da Caixa Econômica Federal estarão disponíveis para orientar sobre documentação e simular opções de financiamento.

Imóveis

A empresa Pejota vai disponibilizar mais de 170 unidades, todas no bairro de Sussuarana. Já a BRL Incorp tem 40 unidades no Cabula, entre R$ 254 mil e R$ 500mil. Há também opções para morar em Jardim Brasília, onde a incorporadora Liz oferece 30 unidades nos valores de R$ 235 mil a R$ 270 mil.

A Gráfico terá 140 unidades disponíveis para compra, entre valores que variam R$ 138 mil até R$ 1.182.771,37 milhão, que estão em construção ou já construídas nos bairros de Caminho das Árvores, Imbuí, Cajazeiras, Areia Branca, em Salvador, além do Bairro Novo e Abrantes, em Camaçari, e no Quintas do Picuaia, em Lauro de Freitas.

A MRV participa com 950 unidades nas localidades de Pirajá, Cajazeiras, Buraquinho (Lauro de Freitas) e Abrantes (Camaçari). Além de facilidades para o pagamento como financiar o imóvel pela Caixa Econômica e a possibilidade de usar o FGTS podendo parcelar o valor da entrada, a MRV preparou mais um benefício para o evento. Em parceria com a Carbig, o cliente pode ter o carro avaliado e usar o valor do veículo como entrada do imóvel.