Felipe Neto nega ida ao BBB e revela estar com depressão

Após colocar um emoticon de coruja nas redes sociais e causar desconfiança sobre uma suposta ida ao BBB, o influenciador Felipe Neto negou a ida ao programa e revelou estar com depressão. Pelos stories, Felipe explicou que passou por um “estresse emocional” muito grande por conta do término com ex-namorada Bruna Gomes, e que não vai estar na edição do Big Brother Brasil.

“Eu estou completamente sem voz porque eu passei por um estresse emocional muito grande. (…) Eu não vou estar no Big Brother. E estou a cada dia mais me recuperando. Eu amo muito vocês, obrigado. A única coisa que quero pedir para vocês, nunca, sob nenhuma hipótese, mandem ódio para ninguém. Mandem só amor. Não acreditem em fofoca. Se algum dia e a Bruna quisermos nos pronunciar, nós vamos. E nunca pensem, nem por um segundo, que a Bruna fez algo de errado. Nunca”, contou.

Já na tarde do último sábado (1°), o youtuber fez uma nova publicação no Instagram e afirmou que está “no fundo do poço”.

“Eu caí. Eu caí legal mesmo. E estou lá: no fundo do poço com 20 cm de fezes, que não é suficiente para me afogar, mas o suficiente pra querer afogar. Então? É onde eu estou”, escreveu ele.

No desabafo, ele disse estar conseguindo “sobreviver com ajuda de amigos e medicamentos” e revelou estar sofrendo uma onda de ataques na internet.

“Nesse momento, preciso que todos entendam: a gente não vence sozinho. Tentar enfrentar a depressão sozinho é como entrar em campo sozinho e sem goleiro e tentar vencer o Flamengo. Ou Corinthians. Ou a caceta do teu time que for para de encher meu saco. Você não vai vencer. Eu só estou aqui, de pé, porque desde que afundei meus amigos organizaram um rodízio pra ficar sempre gente na minha casa, 24h”, contou.

Por fim, o influencer agradeceu o apoio dos fãs e ressaltou a importância do atendimento psiquiátrico.

“Acho que nada disso estaria realmente funcionando se eu não estivesse com acompanhamento psiquiátrico e medicação. A depressão é uma doença da mente, como a gastrite é uma doença do estômago. Amigos e família fazem você se sentir melhor, mas sem remédio, você não vai curar essa gastrite. Enfim, o resumo é: busque ajuda. Não enfrente sozinho.”, finalizou.